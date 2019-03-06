Adanada uyuşturucu operasyonu: 150 kilo esrar ele geçirildi

-Esrarın ortaya çıkartılması

-Emniyette sergilenen esrar

-Zanlının adli tıptan çıkartılması

-Uyuşturucunun çıkarılması



( ADANA )-Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı- Adana'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonda bir otomobilde 150 kilo esrar ele geçirildi- Bu uyuşturucunun Ceyhan ilçe nüfusu kadar yani 160 bin insanı zehirleyeceği öğrenildi ADANA



- Adana'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonda bir otomobilde 150 kilo esrar ele geçirildi. Bu uyuşturucunun Ceyhan ilçe nüfusu kadar yani 160 bin insanı zehirleyeceği öğrenildi. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve geldikten sonra Adana'da zehir tacirlerine savaş açtı. Aktaş, hem şehir merkezinde uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik art arda operasyonlar yaparak bu zamana kadar 50'den fazla torbacıyı tutuklatırken, şehre gelen uyuşturucu trafiğini de kesmek için şehrin giriş çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri aldırdı. Aktaş'ın talimatları doğrultusunda hareket eden Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden bir otomobil ile yüklü miktarda esrar getirileceği ve Adana'da satılacağı istihbaratını aldı. Polis otomobilin geleceği yerde önlem alarak beklemeye başladı.

Bir süre sonra otomobil Bakımyurdu Caddesi'ne geldi. Polis otomobili durdurup arama başlattı. Yapılan aramada otomobilin bagajında ve koltuklarında açık halde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi. Otomobilin sürücüsü Mahmut G. gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilirken esrarlara da el konuldu. Bu arada ele geçirilen esrarın Ceyhan ilçesi nüfusu kadar kişiyi yani 160 bin insanı zehirlemeye yetecek miktarda olduğu öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

