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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Adana Valisi Demirtaş oyunu kullandı

Adana Valisi Demirtaş oyunu kullandı

Oy kullanan vatandaşların oluşturduğu kuyruk

Genel Seçimler Engelli Vatandaş Cep Telefonu Milletvekili Ulalar 

-Genel ve detay görüntü
-Oy kullanan vatandaşlar
-Pusulaların mühürlenmesi
-Genel ve detay görüntü
-Vali Mahmut Demirtaş ve eşinin kuyrukta beklemesi
-Sıranın kendilerine gelmesini beklemeleri
-Salona girip oy kullanmaları
-Vali Demirtaş'ın açıklama yapması

( ADANA )- Vali Mahmut Demirtaş, eşiyle birlikte geldiği okulda sıra bekledikten sonra oyunu kullandı- Vatadaşlar oy kullanmak için sabah saat 08.00'dan itibaren okullarda uzun kuyruklar oluşturdu ADANA

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşiyle birlikte geldiği okulda sıra bekledikten sonra oyunu kullandı. Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da saat 08.00'dan itibaren Adanalılar Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Vatandaşlar, oy kullanma süresi başlar başlamaz okullara gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Okullarda yaşlı ve engelli vatandaşlara öncelik tanındı. Vatandaşlar kabine cep telefonu ya da fotoğraf makinesiyle giremedi. Vatandaşların cep telefonunu görevliler kabine girmeden önce aldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ta eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine oy kullanmaya geldi. Vali Demirtaş, sandık başına geldiği sırada kuyruk olduğu için eşiyle birlikte bir süre sıra bekledi. Vali Demirtaş ve eşi sıra kendilerine geldiğinde sandık başına gidip oyunu kullandı. Vali Demirtaş, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Memleketimize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Adana'da saat 08.00 itibarıyla 5 bin 443 sandığımız ve 975 okulumuzda oylama işlemi başladı.
Tüm güvenlik kuvvetlerimiz görev başında hiçbir problemimiz yok. Şimdiden Adana'mıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun" dedi.
(FKE-
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