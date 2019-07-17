Adana polisinden uyuşturucuya geçit yok...Polis, karpuz ve kavunların arasında bile uyuşturucu aradı İzle

-Karpuz arasına bakması

-Soğan arasına bakması

-Kavun karpuz arasına bakması

-Kıyafetlerin arasına bakması

-Uygulamadan genel ve detay görüntü



( ADANA )- Adana polisin torbacıları bitirmeye yönelik yaptığı uygulamada pazarda karpuz, kavun ve kıyafetlerin içinde bile uyuşturucu araması dikkat çekti ADANA



- Adana polis, torbacıları bitirmeye yönelik yaptığı uygulamada pazarda karpuz, kavun ve kıyafetlerin içinde bile uyuşturucu aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımıyla Ova, Onur, Uçak ve Şakirpaşa mahallelerinde yaklaşık 350 polisle uygulama yaptı. Uygulama sırasında polis, Ova Mahallesinde bulunan bir pazara girerek burada didik didik arama yaptı. Narkotik polisi karpuz, kavun, soğan ve patateslerin arasına bile bakarak uyuşturucu aradı. Polis meyve ve sebzelerin dışında kıyafetleri de tek tek arayıp uyuşturucu olup olmadığını kontrol etti. Yapılan aramalarda uyuşturucu bulunamadı. Polis daha sonra yoldan geçen araçlar üzerinde, iş yerlerinde de arama yaptı. Özel harekat polisine asker selamı Uygulama esnasında uzun namlulu özel harekat polisleri de sokak başlarında elleri tetikte güvenlik önlemi aldı. Daha önce sık sık korsan gösterilerin olduğu ve çocukların polise taş attığı mahallede, bu kez çocuklar önlem alan özel harekat polisine yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar polislerin yanına gelip asker selamı verdi. Özel harekat polisi de çocukların bu hareketine kayıtsız kalmayıp onlarla sohbet edip sevdi. Uygulamada 1114 şahıs, 391 araç, 37 umuma açık iş yeri kontrol ederken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca uygulamada, 3 araca toplamda 2253 lira trafik cezası uygularken, 1 araç trafikten men edildi. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

