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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana polisinden sahte içki operasyonu... 479 adet Antifrizli cam suyu kutusunda etil alkol ele geçirildi İzle

Adana polisinden sahte içki operasyonu... 479 adet Antifrizli cam suyu kutusunda etil alkol ele geçirildi İzle

Polisin depoya girmesi

Polis Sahte İçki Sahte İçki Operasyonu Trol 

-Bidonları bulması
-Cam suyunu kutulardan çıkarmaları
-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da, 16 günde 8 kişinin sahte alkolden zehirlenmesinin ardından operasyonlarını sıklaştıran polis, bir depoda üzerinde antifrizli cam suyu yazan 479 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçirdi ADANA

- Adana'da, 16 günde 8 kişinin sahte alkolden zehirlenmesinin ardından operasyonlarını sıklaştıran polis, bir depoda üzerinde antifrizli cam suyu yazan 479 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir depoda etil alkol olduğu ihbarını aldı. Polis depoya yaptığı baskında 479 adet beş litrelik bidonlar içinde toplam 2 bin 395 litre antifrizli cam suyu olduğunu gördü. Ancak polis depo görevlisi iki şahsın hareketlerinden şüphelenerek bidonları açıp kontrol ettiğinde bidonlarda cam suyu olmadığını etil alkol olduğunu belirledi. Polis iki şahsı gözaltına alırken etil alkollere el konuldu. Son 16 günde Mersin'de 9, Adana'da 8 ve Niğde'de 1 kişi olmak üzere toplam 18 kişi sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.
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