Adana polisi okul okul gezerek internetin zararlarını anlatıyor Haberi

-Siber polisinin gençleri uyarması

-Polisin sosyal medyada yayılan dansı göstermesi

-Gençlerin dansı göstermesi

-Polisin dans üzerinden uyarı yapması



( ADANA )- Polisten öğrencilere sırt çantalı çocuk dansıyla sosyal medya uyarısı- Adana'da toplum destekli polislik ve siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri öğrencilere internetin zararlarını anlatırken son iki yılda dünyayı kasıp kavuran "sırt çantalı çocuk dansı"nı örnek göstererek uyarıda bulundu ADANA



- Adana'da toplum destekli polislik ve siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri öğrencilere internetin zararlarını anlatırken son iki yılda dünyayı kasıp kavuran "sırt çantalı çocuk dansı"nı örnek göstererek uyarıda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan bir tim okul okul gezerek internetin zararları konusunda bilinçlendirme yapmaya devam ediyor. Son olarak bir özel liseye giden polis ekipleri burada sosyal medya kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle kişisel verilen paylaşılmaması gerektiğini, sosyal medya üzerinden oynanan oyunların başında çok fazla vakit geçirilmemesi, bağımlı olunmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Sosyal medya üzeriden yapılan bir hareketin tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu nedenle dünyada şuanda en büyük propaganda aracı olduğuna vurgu yapılarak bundan 2 yıl önce ünlü şarkıcı Katy Perry'nin “Swish Swish” adlı yeni şarkısının performansı sırasında, 15 yaşındaki Russell Horning, isimli bir çocuğun sırtında çanta ile değişik bacak ve kol hareketleri yaparak dans becerilerini göstermesi sosyal medyada hit olunca tüm dünyaya yayıldığı ve Backpack Kid dance (Sırt çantalı çocuk dansı) ismini alan dansın Türkiye'de de dolmuşta giderken küçük çocukların bile bu dansı yaptığı hatırlatıldı. Bu nedenle sosyal medyada yapılan bir hareketin virüs gibi herkese bulaştığı interneti sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olunması gerektiği hatırlatılarak basit ama bağımlılık yapan dansı gençlerin bilip bilmedikleri soruldu. Polis önce kendisi dansı gösterdi daha sonrada dansı bilen gençler nasıl yapıldığını gösterdi. Polis dansın yasaklanamayacağını ancak sosyal medyanın nasıl etkili olduğunu göstermesi açısından çok güzel bir örnek olduğunu bu nedenle çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.





