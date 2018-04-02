Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adana polisi kadın cinayetini engelledi

Adana polisi kadın cinayetini engelledi

Hükümlünün emniyetten çıkartılması

Kadın Cinayeti Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Firari Hükümlü Hapis Cezası 

-Polis aracına götürülmesi
-Araca bildirilmesi
-Emniyetin dış görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Ankara Ayaş Cezaevi'nde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yatan bir kişi, başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü eşini öldürmek için geldiği Adana'da polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla Ankara Ayaş Cezaevi'nde yatan İbrahim B.'nin cezaevinden kaçtığını ve Adana'ya geleceğini belirledi. Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ve onunla birlikte gittiğini ileri sürdüğü eşi Fatma B'yi öldürmek için cezaevinden firar ettiği tespit edilen İbrahim B'nin yakalanması için polis alarma geçti. Hem kadının adresinde hem de hükümlünün kaçtıktan sonra gidebileceği yerlerde önlem alındı. Polis yaptığı çalışmada hükümlünün bir araçla D-400 karayolunu kullanarak Adana'ya giriş yapmak üzere olduğunu tespit etti. Kara yolunda pusu atarak aracı bekleyen ekipler, bir süre sonra hükümlünün bulunduğu aracı durdurmak istedi. Ancak hükümlü polisi görünce kaçtı. Kısa süren kovalamanın ardından firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan İbrahim B, "Ben namusumu temizlemek için kaçtım bırakın beni" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Boşandığı eşini sokakta öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini sokakta öldürüp intihar etti
Boşandığı eşini öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini öldürüp intihar etti
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı