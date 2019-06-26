Adana polisi gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirdi
- Polislerin gençleri gençleri bilgilendirmesi - Polisin el broşürü dağıtmasıADANA (AA) - Adana 'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü nedeniyle polis ekipleri gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk parkında gençlere uyuşturucunun zararları konulu el broşürü dağıttı. Uyuşturucunun zararları ve sonuçları konusunda gençlere bilgi veren ekipler, narkotikle mücadelenin önemini anlattı.
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