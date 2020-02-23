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23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana polisi bir iş merkezinde yaptığı aramada 3 Tevrat ele geçirdi: 3 gözaltı

Adana polisi bir iş merkezinde yaptığı aramada 3 Tevrat ele geçirdi: 3 gözaltı

Polisin iş merkezine baskını

Polis Nitelik 

-Tevratları bulması
-Tevratların görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da bir iş merkezinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, iş merkezindeki ofiste yaptığı aramada, özel deri kılıf içinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Kitaplar incelemek üzere müzeye gönderildi.
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