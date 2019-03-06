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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana polis şüpheli kovalamacası

Adana polis şüpheli kovalamacası

- Adana 'da polis şüpheli kovalamacası - Polis ekiplerinin şüpheli aracı takip etmesi - Şüphelilerin yakalanması - Sürücünün gözaltına alınması - Otomobilden genel detay görüntü - Polis ekiplerinin otomobilde arama yapması Adana 'da polis şüpheli kovalamacası - Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan biri kadın iki şüpheli yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandıADANA (AA) - Adana 'da polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan biri kadın iki şüpheli yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 BJV 271 plakalı otomobili durdurmak istedi.Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulvar boyunca ilerlediği ve Adana - Tarsus - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girebileceğinin anons edilmesi üzerine ekipler bağlantılı yollarda önlem aldı.Polislerin önlemine rağmen kaçmaya devam eden ve TAG Otoyolu'na giren şüpheliler, bir süre ilerledikten sonra buradan çıkarak Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaçışlarını sürdürdü.Şüpheliler, yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından Kurtuluş Caddesi ile Güneykuşak Bulvarı'nın kesiştiği noktada Seyhan Asayiş Devriye Amirliği ekiplerince durduruldu.Polis, sürücü S.T'yi gözaltına alırken araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.Alkollü ve ehliyetsiz olduğu için kaçtığı tespit edilen S.T ve kız arkadaşı E.B.K ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kız Arkadaş Polis Merkezi Akalan Kaçış Polis Ekipleri 

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