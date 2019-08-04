Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana merkezli tefecilik operasyonu İzle

Adana merkezli tefecilik operasyonu İzle

- Şüphelilerin adli tıpta sağlık kontrolünden geçirilmesi - Gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü ev hapsi olmak üzere 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildiADANA (AA) - Adana merkezli iki ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 31 Temmuz'da Adana ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına aldığı 4'ü kadın 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şebekenin elebaşları olduğu iddia edilen M.Y.M. ve A.Ş'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden M.Y.M. ve A.Ş'yi tutukladı, 4'ünü ev hapsi olmak üzere 13'ünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - OperasyonPolis, teknik ve fiziki takibin ardından 31 Temmuz'da haklarında yakalama kararı çıkarılan 4'ü kadın 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.Ekiplerin etrafı güvenlik kameralarıyla izlenen ve bahçesindeki kulübelerde 10 köpek bulunan merkez Çukurova ilçesindeki lüks evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirmişti.Emekli, dul ve yetim maaşı alan kişilere tefecilik yöntemiyle para vereceğini söyleyen şebekenin, bunun karşılığında maaşların kendi hesaplarına yönlendirilmesini sağladıkları ancak vadettikleri parayı vermeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilmişti.Şebekenin, hesaplarına yönlendirilen parayı çekerek 71 kişiyi yaklaşık 7 milyon 700 bin lira dolandırdıkları öne sürülmüştü.

Adli Kontrol Adli Tıp Yakalama Kararı Tefecilik Dolandırıcılık 

İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı