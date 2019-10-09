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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon Video

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon Video

- Özel harekat polislerinin eve baskın düzenlemesi - Özel harekat polislerinin çevrede güvenlik önlemi alması - Gözaltına alınan zanlıların Adli Tıp Kurumuna getirilmesi - Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana merkezli 5 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - 800 polisin katıldığı operasyonda ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 87 adrese baskın düzenledi - Operasyonda aralarında cezaevi müdürü ve polisin de olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana merkezli 5 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında rüşvet verme ve adam öldürme suçlarını işledikleri, çek senet tahsilatı ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüphelilerin Adana , Konya, Mersin, Mardin ve İzmir'de kaldıkları 87 adresi tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında cezaevi müdürü ve polisin de olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Güvenlik Önlemi Cezaevi Müdürü Şafak Operasyonu Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

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