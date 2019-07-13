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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildi

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildi

Zanlıların adli tıptan çıkışı

( ADANA ) ADANA

Adli Tıp Polis Memuru Yakalama Kararı Şafak Vakti Avcılık 


- Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda göz altına alınan polislerden 1’i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 11’i adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10’u aktif görevde, 2’si meslekten ihraç edilmiş şüpheli 12 polis memuru hakkında göz altı kararı verildi.
Bu karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Temmuz Çarşamba günü Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari’de şafak vakti düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliyi göz altına aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait fişleme belgelerinde örgüt mensubu olarak kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan şahıslar tarafından haklarında verilmiş beyan ve teşhis işlemi bulunduğu, örgüt tarafından ‘mahrem imamlarla’ gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 11 kişi adliyeye sevk edildi. (ANL-
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