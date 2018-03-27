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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Adana merkezli eskort sitesi operasyonu: 41 gözaltı

Adana merkezli eskort sitesi operasyonu: 41 gözaltı

Polislerin adrese gelmesi

Adli Tıp İletişim Akalan Çete Lideri Fuhuş Çetesi 

-Polislerin binaya girmesi
-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi ve Adli tıp biriminden çıkarılması
-Adli tıp birimi genel görüntüsü
-Adli tıp birimi tabelası

( ADANA -HD)- Adana merkezli 15 ilde düzenlenen eskort sitesi operasyonunda, 4’ü kadın 41 kişi gözaltına alındı- Sitenin aylık gelirinin ortalama 350 bin TL olduğu belirlendi ADANA

- Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden site kurup 52 kadına fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda çete liderinin de aralarında bulunduğu 4’ü kadın 41 kişi gözaltı alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden fuhuş çetesi kuranlara yönelik Adana merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Denizli Muğla, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Antalya, İstanbul, Çorum ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4’ü kadın 41 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında çete lideri İ.H.D. (44) ve yardımcısı A.A'nın (35) da bulunduğu öğrenildi. Eskort sitesi geliri 350 bin TL, fuhuş yapan kadının geliri 40 bin TL Düzenlenen operasyonda 11 ayrı eskort sitesi olduğu tespit edilirken çete lideri İ.H.D’nin 52 kadına fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Çete liderinin bu sitelerden aylık 350 bin TL gelirinin olduğu belirtilirken site üzerinden fuhuş yapan kadınların ise aylık 40 bin TL kazandığı öğrenildi. Escort sitesi üzerinden karısına fuhuş yaptırıyor Düzenlenen operasyon kapsamında 41 yaşındaki B.U. site üzerinden 35 yaşındaki karısı M.U.’ya fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Şahıslar yapılan baskında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yardımcısı liderini dolandırdı Çete liderinin yardımcısı olan A.A. çete lideri İ.H.D.’ye sitelerden para gelmediğini söyleyerek kardeşi ve amcasının oğlu adına açtırdığı hesaplara 325 bin TL yatırarak çete liderini dolandırdığı öğrenildi. A.A’ın evinde bulunan kasa içeresinde 365 bin TL para ele geçirildi. Site haftalık ilan sistemiyle çalışıyor Kurulan eskort sitelerinin haftalık ilan ile çalıştığı belirtilirken, sitenin alt bölümüm 300 TL iken sitenin üst bölümün 500 TL olduğu öğrenildi. Siteye verilen ilanlardan ise aylık 1200 TL ile 2000 TL kazanç elde ettikleri öğrenildi. Sitenin gold üyelik özelliği bulunurken bu üyelik de verilen diğer ilanlara göre daha büyük olduğu ve daha üst bölümde yer aldığı belirtildi. Öte yandan, Malatya’da yakalanan 46 yaşındaki Kasım K.’ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılan sitelerin özel bir programla açarak sitelere teknik destek verdiği öğrenildi.
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