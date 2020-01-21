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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu Video

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu Video

Zanlıların adli tıp birimine getirilmErsi

Polis Adli Tıp Akalan Sparta Şafak Vakti 

-Adli tıp birimi genel ve tabela görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana merkezli 5 ilde haklarında gözaltı kararı bulunan 22 FETÖ'cüye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon aralarında eski polislerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Ispartada yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyonu başlattı. 5 ilde söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılar arasında meslekten ihraç edilmiş polislerinde olduğu öğrenildi. Operasyonda yakalanan şahısları, üst düzey Fetöcülerin saklanmasına yardım ettikleri, asker ile polislerin 'abi' dediği kişiler ve örgüt evlerinin sponsorları olduğu belirtildi.
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