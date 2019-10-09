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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana merkezli 5 ilde 800 polisle dev çete operasyonu: 74 gözaltı kararı Video

Adana merkezli 5 ilde 800 polisle dev çete operasyonu: 74 gözaltı kararı Video

Araçların emniyetten çıkması

Çete Operasyonu Çevik Kuvvet Güvenlik Önlemi Cezaevi Müdürü Özel Hareket 

-Özel harekatın baskın yapması
-Özel harekat polislerinden genel görüntüler
-Sokak başlarını tutan özel harekat timlerinden görüntüler
-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA ) - Çete operasyonu kapsamında gözaltına alınan zanlılar arasında cezaevi müdürü ile polisinde olduğu öğrenildi ADANA

- Adana merkezli 5 ilde yürütülen çete soruşturması kapsamında 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şafak vakti 800 polisin katılımıyla gerçekleştiren operasyonda aralarında cezaevi müdürü ile polisinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü çete soruşturması kapsamında 74 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, İzmir, Konya, Mardin ve Mersin illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü (KOM) ekipleri operasyon düzenlendi.
Şafak vakti 800 polisin katılımıyla 87 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet timleri sokaklar da güvenlik önlemi aldı Düzenlen baskınlar sırasında, özel harekat ile çevik kuvvet timleri sokak başlarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Yapılan baskınlarda söz konusu şahısların evlerine özel hareket polisleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak girdi. Zanlıların evleri didik didik arandı. Çete içerisinde cezaevi müdürü ve poliste var Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında polis ile cezaevi müdürü olduğu öğrenildi. Yakalanan zanlıların, çek senet, rüşvet verme, PKK propagandası yapma, adam öldürme ve yaralama suçları olduğu öğrenildi.
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