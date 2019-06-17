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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adana merkezli 4 ilde terör operasyonu

Adana merkezli 4 ilde terör operasyonu

- Özel harekat polislerinin adrese baskın yapması - Şüphelinin gözaltına alınması - Adli tıp biriminin dış genel planı - Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesiADANA (AA) - Adana 'da merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, yaklaşık 6 ay süren çalışmalar kapsamında terör örgütünün düzenlediği sokak eylemlerine katıldığı molotofkokteyli, hava fişek ve el yapımı patlayıcı attığı ileri sürülen 35 şüphelinin adreslerini tespit etti.Özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana , Antalya, Niğde ve Mardin'deki adreslere baskın düzenleyen ekipler, şafak vakti yapılan baskınlarda koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de sokak girişlerinde önlem aldı.Gözaltına alınan aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis Adli Tıp Şafak Vakti Terör Örgütü Trol 

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