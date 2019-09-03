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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- Adli Tıp Biriminden görüntüler - Şüphelilerin araçtan indirilmesi - Şüphelilerin Adli Tıp Birimine getirilmesi - Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındıADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa ve Ankara'da operasyon düzenlendi.
Aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alınarak, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Akalan Kullar Trol 

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