Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu Video

-Özel Harekatın baskın düzenlerken genel ve detay görüntüler

-Özel Harekat polislerinden genel ve detay görüntüler

-Bir zanlının adli tıpa getirilişi görüntüsü



( ADANA ) ADANA



- Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu öne sürülen zanlılar gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

