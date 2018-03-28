Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY operasyonu Haberi

- Şüphelilerden görüntü - Örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda çoğunluğu subay ve astsubay rütbesindeki 27 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çoğunluğu muvazzaf asker 27 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 6 aylık çalışma kapsamında 21 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu halen görevde olan subay ve astsubay 27 şüpheli yakalandı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.