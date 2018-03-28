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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- Şüphelilerden görüntü - Örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda çoğunluğu subay ve astsubay rütbesindeki 27 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çoğunluğu muvazzaf asker 27 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 6 aylık çalışma kapsamında 21 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çoğunluğu halen görevde olan subay ve astsubay 27 şüpheli yakalandı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Muvazzaf Asker Akalan Emniyet Müdürlüğü 

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