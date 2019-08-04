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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

- Adli Tıp Biriminden görüntüler - Zanlıların otobüsten indirilmesi - Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 41'e ulaştıADANA (AA) - Adana merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevine devam edenlerin de olduğu polis memurlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 41 oldu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 40 zanlının gözaltına alınmasının ardından aranan bir şüpheli de yakalandı.Gözaltına alınan 41 zanlı, sağlık kontrolü için otobüsle Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için yeniden Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu 41 polisin yakalanması için Adana merkezli 19 ilde dün operasyon düzenlenmişti.

Polis Mahrem Akalan Memur Trol 

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