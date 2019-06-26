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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi - Adli tıp biriminin dış görüntüsü - Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Adana merkezli 17 ildeki 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüADANA (AA) - Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adli Tıp Akalan Avcılık Trol 

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