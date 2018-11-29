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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
ADANA) Kaza yapan motosiklet sürücüsü,” Anam babam beni bırakma Tayir” dedi Video

ADANA) Kaza yapan motosiklet sürücüsü,” Anam babam beni bırakma Tayir” dedi Video

Yaralının sedyeye bindirilmesi

Polis Polis Ekipleri Direksiyon Irak Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralının “anam baba beni bırakma Tayir” demesi
-Olay yerinden genel görüntüler
-Ambulansın gidişi
-Motosikletin genel görüntüsü

( ADANA

- Adana’da kontrolünü kaybettiği motosikletinden düşüp yaralanan sürücünün ambulansa bindirildiği sırada arkadaşına,” anam babam beni bırakma Tayir” demesi dikkat çekti. Kaza, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı İller Bankası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke P. kullandığı 34 UA 0397 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Berke P. motosikletiyle beraber metrelerce sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Motosiklet sürücüsü Berke P. ambulansa bindirildiği sırada kaza yerinde bulunan arkadaşına,” Anam babam beni bırakma Tayir” diye seslendi. Berke P. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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