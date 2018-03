Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tekin: “At ve eşek eti skandalı Adana’nın marka imajına zarar veriyor”

-Yetkililerin etlerden numune alması

( ADANA -ÖZEL-HD)- Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, sosyal medyada yer alan taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği iddia edilen firma isimlerinin yer aldığı listenin asılsız olduğunu söyledi - Sosyal medyadaki tek tırnaklıya rastlanan Adanalı firmaların listesi asılsız çıktı - Kebapçı Hasan Oral: “Adana kebabı lekelenmesin, esnaf mağdur olmasın” ADANA



- Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, son günlerde sosyal medyada yer alan taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği iddia edilen firma isimlerinin yer aldığı listenin asılsız olduğunu vurgulayarak, “Bu liste tamamen asılsızdır. Adana’nın imajına zarar vermek için yapılmış bir komplo hareketi olarak görüyoruz” dedi.

Kebapçılar ise durumdan üzgün olduklarını belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün 23 Mart'ta kamuoyuna açıklanmıştı. Adana’dan ise 6 firma bu listede yer almıştı ancak sosyal medyada kim tarafından ortaya çıktığı belli olmayan bir liste dolaşmaya başladı.

Bu listede ise kentte yer alan ünlü 12 kebapçıda ‘Tek tırnaklı et’ tabir edilen at ve eşek eti olduğu ileri sürüldü. “Sosyal medyada da dolaşan liste asılsızdır” Bu dedikoduya karşı Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, İhlas Haber Ajansı'na



yaptığı açıklamada, bu listeye ihtimam edilmemesi gerektiğini vurguladı. Tekin, “Bakanlığımız Türkiye genelinde 173 firmayı açıkladı.

173 firma içerisinde Adana’da 6 firma yer aldı. Türkiye geneline göre durumumuz gayet iyi. Bunların 2 tanesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Sosyal medyada da dolaşan bir liste var. Bu liste tamamen asılsızdır. Bunu Adana’nın imajına zarar vermek için yapılmış bir komplo hareketi olarak görüyoruz. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı. “Firmalarımız temiz” Adana’da bulunan bütün işletmelerde ayda en az 1 defa denetim yaptıklarını belirten Tekin, “Ayda en az 1 defa numune alıyoruz. Mutlaka böyle bir şey olsa bakanlığın yayınlamış olduğu listede çıkardı. Sahte listede yayınlanan hiçbir firmamızın böyle bir at, eşek etiyle alakaları yoktur. Hepsi tertemiz. Bakanlığımızın yayınladığı liste dışında hiçbir firmada at etine rastlanmamıştır. Bundan sonrada denetimlerimiz sürüyor” şeklinde konuştu.

“50 bin TL’ye yakın idari para cezası uyguluyoruz” Ayrıca Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, at ve eşek eti çıkan firmalar için ise “50 bin TL’ye yakın idari para cezası uyguluyoruz ve taklit, tağşiş yapıyoruz. Bu listeyi yayınladığımız zaman halkın tepkisini görüyorsunuz. Bu firmaların müşterileri kesilecek ve yok olup gidecekler” açıklamasını yaptı. “İnsanlar bu işten evine ekmek götürüyor” Kebapçı Hasan Oral ise Adana kebabının lekelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Olmayan hiçbir iftira yerini bulmaz. Bence hiçbir vatandaşımız bu ve buna benzer iftiralara inanmasın. Bütün kebapçılar Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Adana ve Adana Kebabı tüm dünyaya yayılıyor. Adana kebabı lekelenmesin, esnaf mağdur olmasın. Hepimizin çabası buna yönelik. Bir çok insan bu hizmetten satın alıyor, verdiği paranın boşa gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz dedikodu yapan insanlar hiçbirimize zarar veremeyecekler. Adana’da 5 bin kebapçı var ve insanlar bu işten evine ekmek götürüyor. O listeyi yayınlayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız, eğer bu dedikoduyu atan kişi bulunursa cezasını çeksin.” Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye "tarim.gov.tr/GKGM" adresinden ulaşılıyor.