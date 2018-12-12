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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana Demirspor'da ceza ve prim sistemi geldi

Adana Demirspor'da ceza ve prim sistemi geldi

Yılmaz Vural’ın basın toplantısından görüntüler

- - Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolcuların beraberlikte 5 bin TL, galibiyette ise 10 bin TL prim alacaklarını, kırmızı kart gören oyuncuya 10 bin, sarı kart görene 2500 TL ceza vereceklerini belirtti- Yılmaz Vural: ”Futbolcularımız soyunma odasında 15 dakika heykel gibi durdular”- "Balıkesirspor maçını kazanıp içeride kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" ADANA

Sarı Kart Kırmızı Kart Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı 


- Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, bundan sonraki maçlar için prim ve ceza sistemi uygulayacaklarını söyledi.

Yılmaz Vural geçtiğimiz hafta oynanan Girensunspor maçıyla ilgili son dakikada yenilen golün yanlış hakem kararıyla geldiğini söyledi.

Bu golün canlarını yaktığını belirten Vural, duran top çalışması, yan top çalışması ve rakibin bu topları nasıl kullandığına yönelik çalışmalar yapmaya başladıklarını belirtti.
Maçtan sonra soyunma odasına girdiğinde soyunma odasındaki futbolcu tablosundan etkilendiğini belirten Vural, "Futbolcularımız soyunma odasında 15 dakika heykel gibi durdular” dedi.
25 günde 25 antrenman, 10 toplantı ve 7 fitness antrenmanı yaptıklarını söyleyen Vural, "Tempomuz düşük değil ama bunları yaparken motorik özelliklerimizi geliştirmemiz lazım" diye konuştu.
Cumartesi günü oynayacakları Balıkesir karşılaşması için perşembe akşamından yola çıkacaklarını söyleyen Vural, "Cuma günü 5 buçuk uçağıyla gidersek dinlenemeyeceğiz o yüzden erken gidip dinlenmek istiyoruz. Balıkesirspor geçtiğimiz hafta çok önemli bir galibiyet aldı. Biz de bu maçı kazanıp içeride kaybettiğimiz puanların telafisini yapmak istiyoruz” dedi.
Prim ve ceza sistemi Kulüp Başkanı Murat Sancak ile konuşup prim ve ceza sisteminde yeni bir yönetmelik hazırladıklarını belirten Yılmaz Vural, futbolcuların beraberlikte 5 bin TL, galibiyette ise 10 bin TL prim alacaklarını vurguladı. Vural, “Futbolun gerektirdiği taktik dışında kart gören futbolcular, her kırmızı kart başına 10 bin TL ve sarı kart görmeleri halinde kart başına 2500 TL olmak üzere ceza alacaklar ve federasyonun kendilerine verdikleri cezaları da kendileri ödeyecekler” dedi.
Vural, görülen kartları tekrar inceleyeceklerini ceza gerektirip gerektirmediğine karar vereceklerini kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası hakkında konuşan Yılmaz Vural, “Kupaya bakış açımız çok ciddi. Başkanım arayıp hocam kazanalım dedi.
Yönetim kurulundan onay aldım. Bana git dediler, dibine kadar git” dedi.
İkinci devreye kadar olan bölümde çalışmalar yapıp kupaya ortak olabileceklerini söyleyen Vural, "Başakşehir karşılaşması bize bunu gösterdi" dedi.
Transferde kesinleşen isim yok Transfer çalışmalarını dikkatli bir şekilde ilerlettiklerini belirten Vural, basına yansıyan isimlerin gerçeği yansıtmadığını ve elde var olan oyuncuların mevkilerine başka oyuncuları düşündüklerini söylemeleri halinde o mevkiinin şu an bulunan oyuncusuna haksızlık edeceklerini ve motivasyonunu düşüreceklerini ifade etti.

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