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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'daki uyuşturucu operasyonu

Adana'daki uyuşturucu operasyonu

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi - Zanlıların araçlara binmesi - Uyuşturucu temin ederek sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 6'sı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu temin ederek sattıkları iddiasıyla 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.Şüphelilerden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri, aranan 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Ekim'de operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 16'sı gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Akalan Irak Trol 

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