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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana’daki tefecilik operasyonu

Adana’daki tefecilik operasyonu

- Zanlıların Adli Tıp Kurumuna getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildiADANA (AA) - Adana ’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tefecilere yönelik 6 Mart'ta düzenlediği operasyonda 3 zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 8’e yükseldi.Zanlıların, yaklaşık 50 mağdura yüzde 10 ile 50 arasında faizle para verdiği iddia edildi.Çete lideri M.T’nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan 4'ünü tutukladı, 4'ünü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Aracı Polis Adli Kontrol Tefecilik Irak 

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