Adana’daki tefecilik operasyonu

- Zanlıların Adli Tıp Kurumuna getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildiADANA (AA) - Adana ’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tefecilere yönelik 6 Mart'ta düzenlediği operasyonda 3 zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 8’e yükseldi.Zanlıların, yaklaşık 50 mağdura yüzde 10 ile 50 arasında faizle para verdiği iddia edildi.Çete lideri M.T’nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan 4'ünü tutukladı, 4'ünü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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