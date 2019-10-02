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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'daki 'provokasyon' operasyonu

Adana'daki 'provokasyon' operasyonu

Adana 'daki "provokasyon" operasyonu - Şüphelilerin Adli Tıp Birimine getirilmesi - Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi Adana 'daki "provokasyon" operasyonu - Merkez Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardından çıkan olaylarda bazı kişilerin araçlarına ve iş yerlerine zarar verdiği gerekçesiyle 5 kişi daha yakalandı - Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardından çıkan olaylarda bazı kişilerin araç ve iş yerlerine zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde 19 Eylül'de bir çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili çıkan olaylar sırasında bazı kişilerin araç ve iş yerlerine zarar verdikleri öne sürülen şüpheliler Y.K. (19), Ş.A. (19), M.S. (20), F.A. (20) ve E.A'yı (21) gözaltına aldı.Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandığı öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OlayMerkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, bölgedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar vermişti.Cinsel istismar olayıyla ilgili yapılan tahkikat sonucunda, gözaltına alınan 15 yaşındaki A.K. tutuklanmıştı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayı provoke ettiği öne sürülen 138 kişi gözaltına alınmış, 94'ü ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 44'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Polis Aracı Cumhuriyet Savcısı Adli Kontrol Cinsel İstismar Provokasyon 

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