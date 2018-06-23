Adana'daki PKK/KCK operasyonu İzle

- Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Terör örgütü için para topladığı iddiasıyla 5 gün önce gözaltına alınan 3'ü kadın 17 kişi serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si savcılık talimatı, 10'u da adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK için esnaf ve vatandaşlardan para toplandığı iddiasıyla 5 gün önce gözaltına alınan 3'ü kadın 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 7'si savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.Diğer zanlılar işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde 18 Haziran'da operasyon düzenlemiş, 17 kişi gözaltına alınmıştı.