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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana'daki orman yangını

Adana'daki orman yangını

- Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanın yanması - Yanan alandan rüzgarın etkisiyle yükselen alevler ve kıvılcımlar - İtfaiye araçları ve ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Yanan alanın yakınındaki yerleşim yerinin ışıkları - Kozan'da çıkan yangın kontrol altına alındıADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.Yangının meydana geldiği nokta yerleşim alanlarına yakın olduğu için tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlı Sağlık Ekipleri Orman Yangını Yükselen Yangına Müdahale 

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