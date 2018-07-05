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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da yem arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adana’da yem arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

- Araçta arama yapılması - Ele geçirilen malzemeler Adana 'da uyuşturucu operasyonu - İçinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da, içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta yapılan aramada 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüsü Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada durdurdu.Eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta arama yapıldı.Aramada, yemler arasına gizlenmiş 60 pakette 60 bin uyuşturucu hap, 47 pakette 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan Suriye uyruklu T.E. (29), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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