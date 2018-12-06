Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da yağış sonrası yollar gölete döndü Haberi

Adana'da yağış sonrası yollar gölete döndü Haberi

Gölete dönen yolda sürücülerin zor anları

Yağan 

-Gölete dönen yoldan görüntüler
-ASKİ ekiplerinin su tahliyesi yapması

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana'da aralıklarla yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollar gölete döndü. Dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece de etkisini sürdürdü. Bugün erken saatlerde de devam eden yağmur, yolları gölete çevirdi. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış nedeniyle su birikintilerinin olduğu yollarda araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Gölete dönen yollarda ise Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri su tahliyesi yaparak trafiği normale çevirmek için çaba sarf etti.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı