Adana'da yağış sonrası yollar gölete döndü Haberi

-Gölete dönen yoldan görüntüler

-ASKİ ekiplerinin su tahliyesi yapması



( ADANA -ÖZEL) ADANA



- Adana'da aralıklarla yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollar gölete döndü. Dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece de etkisini sürdürdü. Bugün erken saatlerde de devam eden yağmur, yolları gölete çevirdi. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış nedeniyle su birikintilerinin olduğu yollarda araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Gölete dönen yollarda ise Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri su tahliyesi yaparak trafiği normale çevirmek için çaba sarf etti.

