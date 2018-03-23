Adana'da vahşet...Ortaokul öğrencisi boğazı kesilerek öldürüldü Haberi

-Okuldan detay

-Yoldaki kanlar

-Öğrencilerden detay

-Bir kadının konuşması

-Katil zanlısı Ö.T.'nin fotoğrafı

-Ölen Tamer Salman'ın fotoğrafı



( ADANA -HD)- Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada boğazı kesilen 14 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ADANA



- Adana'da 8’nci sınıf öğrencisi Tamer Salman, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Katil zanlısı olaydan sonra yakalandı. Alınan bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokul önünde meydana geldi. İddiaya göre, 8’nci sınıf öğrencisi Tamer Salman (14) ile bir süre önce disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp ortaokul öğrencisini boğazından yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralan öğrenci, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra katil zanlısı Ö.T. suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Zanlı ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 15 yaşındaki Tamer Salman’ın yakınları da sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü.

