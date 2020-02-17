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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı yakalandı İzle

Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı yakalandı İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Polis Adli Tıp Uyuşturucu Bonzai Akalan 

-Adli tıpa alınması
-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

( ADANA )- Polisin sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldığı iki kişi tutuklandı ADANA

- Adana polisinin sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Metanzade ve Serinevler mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Hasan A. (42) ve Mustafa K.'yı (27) gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 gram bonzai, 161 uyuşturucu yerine kullanılan ve yeşil reçeteyle alınan hap, 3.79 gram esrar ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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