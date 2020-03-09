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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satan 2 torbacı tutuklandı

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Avcılık Irak 

-Adliyeye götürülmesi
-Ele geçirilen uyuşturucu fotoğrafları

( ADANA ) ADANA

- Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı. Polis Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Yenibey ve Karasoku mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 13,76 gram esrar, 2,77 gram eroin, 8,20 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. E.A, O.A, O.S, M.D. ve İ.Ö. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.A. ve O.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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