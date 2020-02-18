Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

- Zanlıların görüntüsü - Zanlıların polis aracına bindirilmesiADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 1,65 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, Alperen A, Emre M. ve Seven Y. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilden zanlılar tutuklandı.
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