Adana'da uyuşturucu operasyonu: Bir eve yapılan baskında 195.46 gram eroin ele geçirildi

-Polis arasında adliyeye götürülmesi

-Emniyet ve adli tıp görüntüsü

-Eroin fotoğrafı



( ADANA ) ADANA



- Adana'da bir eve yapılan operasyonda 195.46 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesinde bir evde eroin olduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda, 195.46 gram eroin ele geçirildi. Evde bulunan Nihat Can (21) ve Yusuf Can Ü. (27) gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

