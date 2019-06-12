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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: bin 775 adet uyuşturucu hap ele geçirildi İzle

Adana'da uyuşturucu operasyonu: bin 775 adet uyuşturucu hap ele geçirildi İzle

Zanlıların adliyeden çıkartılması

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Yurt Dışı 

-Polis aracına götürülmesi
-Adliyenin dış görüntüsü
-Ele geçirilenlerin sergilenmesi

( ADANA )- Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 900 gram esrar, bin 775 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede Mahfuz Ş. (26), Bülent C. (34) ve Ramazan E.'nin (46) uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine zanlıların bulunduğu adreslere baskın düzenledi.
Yapılan baskında 3 zanlı da yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise 900 gram kubar esrar, bin 775 uyuşturucu hap, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 124 fişek ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Mahfuz Ş. ile Bülent C. tutuklanırken, Ramazan E.'ye adli kontrol tedbiri uygulanarak, yurt dışına çıkma yasağı verildi.

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