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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu - ADANA

Adana'da uyuşturucu operasyonu - ADANA

- Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajında arama yapması - Köpeğin tepki verdiği bagajda polisin inceleme yapması - Bagajdaki valizde uyuşturucu çıkması - Yakalanan zanlıların görüntüsü Adana 'da uyuşturucu operasyonu - Otoyolda şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, bagajdaki valizde 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi - Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da, otoyolda yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğinin verdiği tepki üzerine yapılan aramada, 27 kilo 300 gram esrar bulundu, 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında denetim yaptı.Ekipler, denetim sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği "Marco" ile kontrol etti.Köpeğin, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buradaki bir valizde 131 pakette toplam 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.Bunun üzerine araçtaki Suriye uyruklu şüpheliler Malek A. ve üzerinden başkasına adına düzenlenmiş kimlik çıkan Fahd İ. gözaltına alındı.Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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