Adana'da uyuşturucu operasyonu

- Polisin, narkotik dedektör köpeğiyle araçta arama yapması - Köpeğin aracın bagaj kapağına tepki vermesi - Ekiplerin incelediği bagaj kapağında iki pakette uyuşturucu hap bulunması - Zanlının evinde arama yapılması - Bazanın içinden uyuşturucu hap çıkması - Yakalanan zanlının görüntüsü - Aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendiği Volkan B'nin (21) kullandığı aracı takibe alıp merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde durdurdu.Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada aracın bagaj kapağında iki pakette çok uyuşturucu hap bulundu.Şüphelinin Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da yatak odasındaki bazanın içinde 6 pakette uyuşturucu hap ele geçirildi. El konan 8 pakette toplam 40 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi.Gözaltına alınan Volkan B, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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