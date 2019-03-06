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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

- Ekiplerin otomobilde narkotik köpeği ile arama yapması - Aracın bagajında uyuşturucu bulunması - Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesi - Narkotik ekipleri, bir otomobilde 150 kilogram esrar ele geçirdiADANA (AA) - Adana 'da polis ekipleri, bir otomobilde 150 kilogram ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente başka bir ilden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekip, plakasını belirleyerek takibe aldığı otomobili merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi girişinde durdurdu.Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada aracın bagajında 150 kilogram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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