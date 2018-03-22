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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Polisin evlere girmesi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Uyuşturucu Operasyonu Harekat Polisi Şafak Vakti 

-İki zanlının evden çıkartılması
-Polis aracına bindirilip götürülmesi

( ADANA ) -- Ceyhan ilçesinde şafak vakti düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliğine bağlı timler, uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi.
TOMA ve zırhlı araçlar ile özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 gram eroin, 30 uyuşturucu hap, bir av tüfeği, 10 tabanca fişeği, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda eldiven ve poşet ele geçirildi. (FKE-
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