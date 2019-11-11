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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama İzle

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan adliyeye götürülmesi
-Ele geçirilenler

( ADANA ) ADANA

- Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam ve Yeşiloba mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adreslere eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyonda Organize Sanayi Bölgesinde Ahmet Y. isimli zanlı 102.04 gram metanfetamin ile yakalandı. Sarıçam Mahallesindeki operasyonda ise Hikmet C. (29) isimli zanlı 20.9 gram metanfetamin ile yakalandı. Yeşiloba Mahallesinde ise Yalçın T.(27), Bülent E. (42) ve Murat A.(23) 11.50 gram metanfetamin ile yakalandı. Zanlıların üzerinden ise bin 460 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Ahmet Y., Hikmet C. ve Yalçın T. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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