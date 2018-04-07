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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ADANA ) - İnsansız hava araçlarının da desteğiyle 20 adrese baskın düzenlendi ADANA

- Adana'nın Karataş ilçesinde jandarmaya ait insansız hava araçlarının da kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda çete üyesi oldukları iddia edilen 42 kişi gözaltına alındı. 42 şüpheliden 15'i tutuklanırken, baskınlarda çeşitli miktarda uyuşturucu da ele geçirildi. Adana'nın kıyı şeridinde bulunan Karataş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri insansız hava araçlarını da kullanarak 20 ayrı adrese baskın düzenledi.
Yapılan baskınlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Çete üyesi oldukları iddia edilen 42 şüpheliden 21'ine uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Geniş güvenlik önlemlerini alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 15’i tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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