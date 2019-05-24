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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

- Şüphelilerin adli tıpa getirilmesiADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş ile Sarıçam ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptı.Uygulamada, farklı mahallelerde uyuşturucu sattığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu, 409 uyuşturucu hap, 311,99 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3,30 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 420 lira para ele geçirildi.

Adli Tıp Sentetik Uyuşturucu Eroin 

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