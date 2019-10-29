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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonları

Adana'da uyuşturucu operasyonları

- Yakalanan zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlılardan görüntüler - Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen iki operasyonda 27 bin 968 uyuşturucu hap ve 346 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulundurulduğunu belirledi.Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çatıdan kaçmaya çalışan Yıldırım Ziya A'yı (25) kovalamaca sonucu yakaladı.Evdeki aramada 27 bin 968 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüphelinin yakını Meliha K. (36) de gözaltına alındı.Uyuşturucu hapları Meliha K'nin temin ettiği, Yıldırım Ziya A'nın da para karşılığında evinde sakladığı öne sürüldü.Ekipler, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında da Aydınlar Mahallesi'nde 346 gram esrar ele geçirdi, şüpheli Erdoğan T'yi (42) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Meliha K. ve Yıldırım Ziya A. tutuklandı, Erdoğan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Akalan Irak Trol 

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