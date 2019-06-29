Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonları

Adana'da uyuşturucu operasyonları

- Polisin bir evde arama yapması - Polisin incelediği yastıktan çoraba sarılı uyuşturucuyu bulması - Zanlıların sağlık kontrolüne götürülmesi - Adana Emniyet Müdürlüğü binası - Polisin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı 15 günlük çalışmalarda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, kokain ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız 5 silah ele geçirildi, 238 şüpheli gözaltına alındı, 43'ü tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da narkotik ekiplerince yapılan 15 günlük operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız 5 silah ele geçirildi, yakalanan 238 şüpheliden 43'ü cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 55 mahallede 10 - 25 Haziran'da operasyonlar düzenledi.
Narkotik ekipleri, operasyonlarda 238 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 626 gram esrar, 945 gram eroin, 3 bin 388 uyuşturucu hap, 139 gram toz kokain, 249 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 47 kök Hint keneviri, 142 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 av tüfeği ve 2 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 345 lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 166'sı savcılıkça serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı