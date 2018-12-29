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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da trafo patladı

Adana'da trafo patladı

Trafodan dumanların yükselmesi

Trafo Patlaması 

-Trafodaki patlamalar
-Çevrede yaşanan panik
-Trafonun dumanlar içindeki hali
-Araçlar
-İtfaiye ekibinin gelmesi

( ADANA )- Patlamanın ardından dumanlar içinde kalan trafo itfaiye ekiplerince söndürüldü ADANA

- Adana'da meydana gelen trafo patlaması korku ve paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi üzerindeki bir trafodan dumanlar çıkmaya başladı.
Patlamayla birlikte alev alan trafo ve çevresi duman altında kaldı. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Mahalle sakinleri bölgedeki trafolarda daha önce de patlamalar meydana geldiğini söyledi.


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