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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

- Adana 'da trafik kazası - 4 yaralı - Yaralı anne ile bebeğine sağlık ekiplerinin müdahalesi - Otoban içerisindeki kazalı otomobiller - Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasıADANA (AA) - Adana 'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.Cuma Kaplı yönetimindeki MACK 27 yabancı plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesinde, Halil Çelik yönetimindeki 34 DP 6647 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücülerden Çelik, yanındaki eşi Canan ve kucağındaki 2 aylık bebekleri Mustafa Kemal Çelik ile diğer otomobil sürücüsü Kaplı'nın yanında bulunan 4 yaşındaki kızı İlayda Kaplı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kente çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otomobiller olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Bebek Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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