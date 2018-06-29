Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

- Adana 'da trafik kazası - 2 yaralı - Kaza yerinden görüntü - İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralılara müdahalesi - Yaralının araçtan çıkartılması - Yaralının sedyeyle taşınması - Merkez Yüreğir ilçesinde ağaca çarpan otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Nazım Özdemir idaresindeki otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.Kazada sürücü Özdemir ile yanındaki Recep Özer araçta sıkıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi araçtan çıkarttı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı