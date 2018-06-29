- Adana 'da trafik kazası - 2 yaralı - Kaza yerinden görüntü - İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralılara müdahalesi - Yaralının araçtan çıkartılması - Yaralının sedyeyle taşınması - Merkez Yüreğir ilçesinde ağaca çarpan otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Nazım Özdemir idaresindeki otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.Kazada sürücü Özdemir ile yanındaki Recep Özer araçta sıkıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi araçtan çıkarttı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.